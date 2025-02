Mulher finge sequestro para divulgar empresa, e ação vira caso de polícia. Ideia foi criativa ou sem noção? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 21/02/2025 - 11h25 (Atualizado em 21/02/2025 - 12h15 ) twitter

Uma empresária é abordada por criminosos e sequestrada. Eles colocam um capuz na mulher e a jogam no porta-malas do carro. Parece desesperador, não é? Mas a história não é bem essa… Toda a cena fazia parte de uma ação de marketing criada pela empresária para divulgar a reinauguração de um hospital veterinário. No entanto, as imagens do suposto sequestro vazaram e o que era para ser uma estratégia inovadora acabou virando caso de polícia!

Somente depois, os investigadores se lembraram de um ofício enviado pela empresária informando que o “crime” fazia parte da campanha publicitária. Na sua opinião, a ideia foi criativa ou de mau-gosto? Vote e participe da enquete: