Mulher ganha carro em sorteio para funcionários e empresa toma de volta após demissão. A empresa agiu certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali
Enquetes|Do R7
26/04/2025 - 11h24 (Atualizado em 26/04/2025 - 11h34 )

Uma funcionária ganhou um carro em um sorteio promovido pela empresa onde trabalhava, como forma de incentivar os resultados da equipe. No entanto, o que parecia um presente virou dor de cabeça. Com o passar do tempo, o carro começou a apresentar problemas mecânicos, e a mulher precisou gastar cerca de R$ 10 mil em consertos. Ao procurar a empresa para relatar a situação, ela foi demitida — e, para piorar, teve que devolver o carro. Indignada, ela decidiu entrar com uma ação trabalhista após o prejuízo. Em nota, a empresa afirmou que o sorteio foi feito para motivar os colaboradores e que, conforme contrato, a transferência do veículo só ocorreria após um ano. Na sua opinião, a empresa agiu certo ou errado?

Vote e participe da enquete: