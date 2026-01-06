Mulher nega pedido de casamento por namorado ter comprado anel em supermercado. A atitude foi ingrata ou correta? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma mulher recusou o pedido de casamento do namorado após descobrir que o anel havia sido comprado em um mercado comum, e não em uma joalheria. O caso chamou atenção nas redes sociais e virou polêmica.

O homem teria pago cerca de 5 mil reais no anel e preparado o momento com cuidado, ensaiando até a forma como se ajoelharia para fazer o pedido. No entanto, ao abrir a caixinha, recebeu um “não” como resposta.

A jovem, identificada como Priscila, explicou nas redes sociais que recusou o pedido porque o namorado não comprou o anel que ela dizia querer, mesmo após vários pedidos. Segundo ela, o gesto demonstrou falta de atenção em um momento considerado especial.

A situação dividiu opiniões na internet. Enquanto alguns internautas criticaram a atitude da mulher, chamando-a de ingrata, outros saíram em defesa dela, afirmando que o pedido de casamento é um momento único e deve respeitar os desejos da noiva. Na sua opinião, ela foi ingrata ou correta?

Vote e participe da enquete: