Mulher pede R$ 20 mil de indenização ao ex-marido após exposição de traição. Ela está certa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Em Cuiabá, Mato Grosso, uma mulher entrou na Justiça contra o ex-marido, pedindo uma indenização de R$ 20 mil por danos morais, após descobrir uma traição. Segundo ela, a situação foi exposta de forma pública e vergonhosa, agravando seu quadro de depressão e causando intenso sofrimento emocional.

O ex-marido nega que tenha tornado a traição pública e afirma que a ex-esposa já enfrentava problemas emocionais antes do ocorrido.

A juíza responsável pelo caso determinou que ambas as partes apresentem provas para que o processo possa seguir. Na sua opinião, ela está certa?

Vote e participe da enquete: