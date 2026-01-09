Mulher processa academia depois de treinar seis meses e não conseguir perder peso. A academia deve ser punida ou não é responsável? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Depois de passar seis meses frequentando uma academia, uma mulher decidiu recorrer à Justiça por não conseguir emagrecer no tão sonhado “projeto verão”.

Ela contratou um plano semestral com a expectativa de perder peso até o fim do ano. Segundo o relato, a aluna ia à academia todos os dias e seguia à risca a famosa “lei” de não postar fotos do treino nas redes sociais para não espantar os resultados.

‌



O problema surgiu na ceia de Natal. O vestido comprado especialmente para a data simplesmente não entrou. Para piorar, familiares questionaram tanto esforço sem resultado aparente.

Revoltada, a mulher decidiu processar a academia, atribuindo à empresa a responsabilidade por não ter emagrecido. Em nota, a academia afirmou que oferece apenas meios para a obtenção de resultados e que não faz milagres. O caso aconteceu em Mata Roma, no estado do Maranhão. Na sua opinião, a academia deve ser punida ou não é responsável?

‌



Vote e participe da enquete: