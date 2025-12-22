Mulher se casa com namorado que criou com inteligência artificial. A atitude dela foi criativa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Dionisio Freitas

Uma história difícil de acreditar chamou atenção no Japão. Yurina Noguchi, de 32 anos, se vestiu de noiva, alugou salão de festas e realizou uma cerimônia completa de casamento. O detalhe é que o noivo, chamado Klaus, não existe fisicamente: ele é um personagem criado por inteligência artificial e aparece apenas na tela de um celular.

O momento dos votos foi marcado por muita emoção e choro. Apesar da cerimônia, a união não é reconhecida pela lei japonesa. O caso reacende o debate sobre o avanço da tecnologia nas relações humanas. Um levantamento recente de uma empresa japonesa aponta que chatbots já são mais presentes como confidentes do que amigos ou familiares.

Yurina, no entanto, não se importa com as críticas. Para ela, o que define um casamento é a felicidade. Na sua opinião, a mulher foi criativa ou exagerada?

