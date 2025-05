Multa de R$ 400 para passageiros que se levantarem antes da parada do avião. Medida é correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 30/05/2025 - 10h37 (Atualizado em 30/05/2025 - 10h37 ) twitter

Hora da polêmica no Balanço Geral: você é daqueles “ansiosos” que se levantam antes do avião pousar? A Turquia avalia multar em R$ 400 passageiros que se levantarem antes da parada do avião. A ideia é que os passageiros apressados e impacientes, que burlam as determinações de segurança e se levantam antes da indicação dos tripulantes, serão penalizados. As regras atualizadas, que visam aumentar a segurança e garantir um desembarque mais organizado, entraram em vigor no início deste mês. Na sua opinião, a medida é correta ou exagerada? Vote e participe da enquete: