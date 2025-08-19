Na cerimônia de casamento, noivo troca o nome da noiva pelo da ex-namorada. A situação é normal ou vergonhosa?
ALERTA DE CLIMÃO! Durante uma cerimônia de casamento, um momento que deveria ser de emoção virou motivo de risada geral. Na hora dos votos, o noivo Andrew cometeu uma gafe daquelas: em vez de dizer o nome da noiva, Rebeca, ele soltou um sonoro “Aceito você, Sara”, nome da ex-namorada!
A reação de Rebeca surpreendeu: em vez de se irritar, ela caiu na risada e acabou contagiando os convidados. O irmão do noivo ficou sem reação e levou a mão ao rosto, enquanto o filho de Andrew apenas balançou a cabeça, incrédulo com a cena.
O casamento continuou, mas o momento virou assunto entre os convidados – e, claro, nas redes! Na sua opinião, a situação é normal ou vergonhosa?
