Na China, usuários de banheiros públicos precisam pagar por papel higiênico e assistir a uma propaganda para obter mais. A ideia é boa ou ruim? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Usuários de alguns banheiros públicos estão sendo surpreendidos por uma novidade nada comum: para ter acesso ao papel higiênico, é preciso pagar.

Logo na entrada, as pessoas se deparam com um QR Code instalado na caixa do papel. Ao escanear, o sistema cobra R$ 0,07 por um pedaço do produto.

‌



Quem não quiser pagar tem outra opção: assistir a um vídeo publicitário para liberar o papel gratuitamente.

Segundo as autoridades locais, a medida foi adotada como forma de reduzir o desperdício e controlar melhor o consumo nos banheiros públicos. Na sua opinião, a ideia é boa ou ruim?

‌



Vote e participe da enquete: