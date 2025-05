Ninguém quer insetos perto de casa, mas usar uma bombinha para matar marimbondos é uma atitude necessária ou passa dos limites? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 29/05/2025 - 10h33 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h33 ) twitter

O produtor de café Luís Filipe Ambrósio usa estilingue e bombinhas para destruir ninho de marimbondo que fica perto da plantação. Foi o próprio produtor que publicou nas redes sociais a tática para a destruição de ninhos de marimbondos. Com o uso de estilingue e bombinhas, ele consegue acertar e destruir dois ninhos em diferentes dias. As abelhas e os marimbondos desempenham um papel fundamental no meio ambiente, ajudando na polinização de diversas plantas e colaborando no controle de pragas que afetam a agricultura. No entanto, quando esses insetos se instalam em áreas residenciais ou próximas às pessoas, podem oferecer perigos à saúde. Essa história veio de Minas Gerais. Na sua opinião, é uma atitude necessária ou passa dos limites? Vote e participe da enquete: