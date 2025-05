Noiva chega ao casamento em carro funerário. Escolha dela foi original ou de mau gosto? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 28/05/2025 - 10h54 (Atualizado em 28/05/2025 - 10h54 ) twitter

Uma cena inusitada chamou a atenção durante uma cerimônia de casamento em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Catarina. Os convidados ficaram assustados ao ver um carro de funerária se aproximando. Dentro do veículo estava a noiva, Daniela, que escolheu essa entrada nada tradicional por um motivo bastante pessoal. O noivo, Apollo, é sócio de um cemitério. Foi em um velório que Daniela o conheceu e se encantou. A partir de então, ela passou a frequentar outros velórios, inclusive de pessoas que não conhecia, só para tentar encontrá-lo novamente. A estratégia deu certo. Depois de dois anos, eles ficaram juntos pela primeira vez. Agora estão oficialmente casados, com direito a uma chegada que deixou todo mundo de boca aberta. E você, acha que a escolha da noiva foi original ou de mau gosto?

Vote e participe da enquete: