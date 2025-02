Noiva ganha R$ 103 milhões na Mega-Sena, se separa e ex vai à Justiça pedir metade do prêmio. Ele tem direito ou não? Participe da enquete do Balanço Geral com Dionísio Freitas Enquetes|Do R7 17/01/2025 - 11h28 (Atualizado em 17/01/2025 - 15h45 ) twitter

Uma briga judicial está dando o que falar. De um lado, uma mulher que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena. Do outro, o ex-noivo dela, que cobra na Justiça metade do valor do prêmio. Ela afirma que ganhou o prêmio sozinha, quando ainda eram noivos, e que terminou com ele 9 meses depois devido a grosserias por parte dele. Já o homem diz que eles já mantinham união estável antes do sorteio e que a mulher agiu de maneira “sorrateira” depois de ganhar na Mega-Sena e retirar o prêmio da suposta conta conjunta dos dois. A mulher então deu R$ 10 milhões para o ex-noivo e mais R$ 1 milhão para cada filho dele, e se mudou. Mas mesmo assim, o homem ainda processou a ex-companheira para ter direito aos R$ 66 milhões, quantia que calcula ser metade do prêmio, mais danos morais e materiais. O que você acha?

Resultado da enquete:

Tem direito - 8,6%

Dinheiro não é dele - 91,3%