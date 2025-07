Noivo fica irritado ao contratar amigo para ser fotógrafo do casamento, mas o rapaz só quer curtir a festa. O noivo está certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 16/07/2025 - 09h50 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h54 ) twitter

Um caso inusitado marcou um casamento em São Paulo. Um fotógrafo profissional, que também era o melhor amigo do noivo, foi convidado para registrar o grande dia, mas acabou aproveitando mais a festa do que trabalhando.

Segundo relatos, o fotógrafo passava mais tempo à mesa, comendo, bebendo e conversando, do que tirando fotos da celebração. Incomodado, o noivo decidiu conversar com o amigo e pediu que ele se concentrasse no serviço. A cobrança, no entanto, não foi bem recebida.

O fotógrafo considerou a atitude do noivo uma falta de consideração e a situação gerou desconforto entre os dois, manchando o que deveria ser uma noite inesquecível. Na sua opinião, o noivo está certou ou errado?

Vote e participe da enquete: