Noivo manda convite de casamento pra ex com recado: “Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você”. Se você fosse a noiva, casaria ou não? Participe da enquete do Balanço Geral

Enquetes|Do R7 23/01/2025 - 11h30 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share