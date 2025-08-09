Nova tendência entre adultos: uso de chupeta para aliviar estresse e ansiedade. O hábito é infantil ou terapêutico? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali Enquetes|Do R7 09/08/2025 - 12h27 (Atualizado em 09/08/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O que antes era um acessório típico da infância agora começa a ganhar espaço entre adultos. A chamada adult pacifier, chupeta para adultos, vem sendo adotada por pessoas que afirmam sentir alívio no estresse e na ansiedade ao utilizá-la.

A tendência, que circula em vídeos e fóruns nas redes sociais, divide opiniões. Especialistas em comportamento explicam que o uso pode trazer uma sensação de conforto por remeter à infância, mas alertam para possíveis impactos na saúde bucal e na dependência emocional do objeto.

Entre críticos, o hábito é visto como infantil e pouco saudável. Já os adeptos afirmam que a prática é inofensiva e que funciona como um recurso terapêutico alternativo, semelhante a objetos antiestresse.

O fenômeno levanta uma pergunta que gera polêmica: afinal, estamos diante de uma moda passageira ou de uma nova forma de lidar com a pressão do dia a dia?

‌



Vote e participe da enquete: