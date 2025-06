Pai destrói carro de brinquedo do filho após criança chutar o presente. A atitude do pai foi educativa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 17/06/2025 - 10h09 (Atualizado em 17/06/2025 - 10h09 ) twitter

Um momento que era para ser de alegria acabou virando motivo de polêmica nas redes sociais. Um pai decidiu fazer uma surpresa especial para o filho no dia do aniversário e comprou um super carro de brinquedo, daqueles que toda criança sonha em ganhar.

Mas o que era pra ser uma cena emocionante teve um desfecho inesperado. Ao receber o presente, o menino, visivelmente insatisfeito, fez cara feia, reclamou e ainda deu um chute no carrinho. A reação do filho deixou o pai revoltado. Sem pensar duas vezes, ele subiu as escadas de casa com o brinquedo nas mãos e, num gesto de indignação, jogou o presente lá de cima, destruindo completamente o carro. A atitude extrema dividiu opiniões nas redes sociais. Na sua opinião, a atitude do pai foi educativa ou exagerada?

Vote e participe da enquete: