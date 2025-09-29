Pai joga filho de um penhasco dizendo ser uma ajuda para superação dos medos. Essa atitude é loucura ou ajuda? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 29/09/2025 - 10h06 (Atualizado em 29/09/2025 - 10h06 ) X (Twitter)

Uma imagem que está circulando na internet está dando o que falar nas redes sociais! O vídeo mostra um influenciador, pai de um menino de apenas 7 anos, gravando um momento tenso com a criança no alto de um penhasco.

Nas imagens, o menino parece hesitar antes de pular na água. Ele ameaça se jogar, mas acaba desistindo. É então que o pai, sem pensar duas vezes, levanta e empurra o garoto do penhasco direto pra água.

Segundo o próprio influenciador, a atitude seria uma forma de ajudar o filho a superar os medos. Mas a internet não perdoou: muitos internautas estão chamando o pai de irresponsável, enquanto outros apoiam a ideia de “ensinar coragem” à criança. Na sua opinião, essa atitude é loucura ou ajuda?

