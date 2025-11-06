Pai leva filho de 4 anos a presídio para ensinar lição sobre honestidade. A atitude foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma atitude inusitada de um entregador por aplicativo está chamando a atenção nas redes sociais. Rafael, morador da Região Metropolitana de São Paulo, decidiu dar uma lição de vida ao filho Anthony, de apenas 4 anos.

No vídeo que circula na internet, o pai aparece ao lado do menino em frente a um Centro de Detenção Provisória, em Mauá. Durante a gravação, Rafael explica ao pequeno que pessoas que fazem coisas erradas acabam em lugares como aquele.

A cena gerou debate entre internautas. Alguns elogiaram a atitude do pai por tentar ensinar valores desde cedo, enquanto outros consideraram a exposição da criança exagerada.

Rafael afirmou que o objetivo não era assustar o filho, mas mostrar, de forma clara, as consequências das más escolhas. Na sua opinião, a atitude do pai foi justa ou exagerada?

