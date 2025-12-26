Pai tampa ouvido da filha e tira menina do parque após ouvir música com conteúdo sexual. O pai foi exagerado ou cuidadoso? Participe da enquete do Balanço Geral com Dionisio Freitas

Um pai virou o centro das atenções após um vídeo circular nas redes sociais. As imagens mostram Diogo ao lado da esposa, Nádia, e das filhas durante uma festa em Fortaleza, no Ceará.

No momento em que uma música com letras inadequadas começou a tocar, uma das filhas, ainda criança, passou a dançar. Diogo então interveio: cobriu os ouvidos da menina com as mãos e a retirou imediatamente do local.

A atitude do pai gerou repercussão na internet, com muitos comentários sobre a proteção e o cuidado com a criança. Na sua opinião, o pai foi cuidadoso ou exagerado?

