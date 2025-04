Pais descobrem que os filhos adolescentes foram a uma boate acompanhados pela mãe de uma amiga e decidem levar o caso à justiça. Os pais estão corretos ou foram exagerados? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 23/04/2025 - 11h07 (Atualizado em 23/04/2025 - 11h11 ) twitter

Uma mãe de uma aluna de 13 anos causou indignação entre os pais de outras colegas ao levar a filha e um grupo de amigos para uma boate em Búzios, no Rio de Janeiro. Imagens dos adolescentes na balada, consumindo energético durante a madrugada, chegaram até os pais, que reagiram com revolta. Ao todo, a mulher levou a filha e mais oito adolescentes — todos menores de idade — para a boate. Segundo relatos, ela assinou um termo de responsabilidade para permitir a entrada dos jovens no local, sem o conhecimento ou consentimento dos pais dos demais adolescentes. Agora, os pais planejam processá-la judicialmente.

Na sua opinião, os pais estão corretos ou foram exagerados?

Vote e participe da enquete: