Passageira leva frango assado inteiro para comer durante o voo. Atitude é normal ou deselegante? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 20/05/2025 - 11h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h16 )

Uma mulher decidiu levar um frango assado inteiro para “degustar” durante um voo nos Estados Unidos. A passageira, que embarcava de Nova Jérsei com destino a São Francisco, contou que sofre de ansiedade alimentar e que, por isso, prefere levar sua própria comida para as viagens. A solução encontrada? Um frango assado completo, desses que a gente costuma ver na ceia de domingo. Segundo a própria passageira, ela não enfrentou qualquer tipo de problema ao embarcar com o alimento. Pelo contrário: ela relatou que o segurança do aeroporto apenas deu risada ao ver o frango sendo levado para dentro do avião. Na sua opinião, a atitude dela foi normal ou deselegante?

