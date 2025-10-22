Pesquisadora apresenta dança diferente em congresso de mestrado e gera discussão nas redes. A apresentação é arte ou exagero?
Uma apresentação artística durante um congresso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem chamado a atenção nas redes sociais. A performance, intitulada “Delicada Dança do Monstro”, foi realizada por uma pesquisadora como parte de seu mestrado na PUC-RS.
A proposta da encenação era explorar a relação entre corpo e espaço de uma forma não convencional, o que surpreendeu o público presente. O vídeo da apresentação foi publicado na internet e rapidamente viralizou, gerando milhares de comentários.
Enquanto alguns internautas questionaram o conteúdo, até sugerindo um possível transtorno psicológico, outros elogiaram a performance como uma forte expressão de arte e cultura contemporânea.
