Pesquisadora apresenta dança diferente em congresso de mestrado e gera discussão nas redes. A apresentação é arte ou exagero? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma apresentação artística durante um congresso em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem chamado a atenção nas redes sociais. A performance, intitulada “Delicada Dança do Monstro”, foi realizada por uma pesquisadora como parte de seu mestrado na PUC-RS.

A proposta da encenação era explorar a relação entre corpo e espaço de uma forma não convencional, o que surpreendeu o público presente. O vídeo da apresentação foi publicado na internet e rapidamente viralizou, gerando milhares de comentários.

Enquanto alguns internautas questionaram o conteúdo, até sugerindo um possível transtorno psicológico, outros elogiaram a performance como uma forte expressão de arte e cultura contemporânea.

Vote e participe da enquete: