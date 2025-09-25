Plataforma exige que motoboys revelem o time antes do cadastro. O pedido é correto ou desnecessário? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 25/09/2025 - 09h37 (Atualizado em 25/09/2025 - 09h37 ) X (Twitter)

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Google News

Link de compartilhamento

Alto contraste

A+

A-

O dono de um famoso aplicativo de entregas anunciou uma nova medida para reduzir os atrasos nos pedidos durante os jogos de futebol. A partir de agora, os motoboys precisam informar, no momento do cadastro, para qual time torcem.

Com essa informação, o sistema da plataforma vai evitar enviar entregas nos horários das partidas do clube escolhido. A decisão foi tomada após a empresa identificar, por meio do GPS, que muitos entregadores fanáticos paravam em bares ou restaurantes para assistir aos jogos, ou até mesmo desapareciam da rota, principalmente em São Paulo. Na sua opinião, o pedido é correto ou desnecessário?

Vote e participe da enquete: