Policial empina moto na rua durante o trabalho. Ele deve ser expulso ou ter uma punição leve?

Um policial militar foi flagrado empinando a moto em plena via pública, durante o horário de trabalho, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Outros PMs, inclusive em uma viatura, presenciaram a manobra perigosa. Segundo o Código de Trânsito, empinar moto é infração grave, com multa de R$ 293 e 7 pontos na carteira. A Secretaria de Segurança Pública informou que está tomando providências para identificar o agente, e a Polícia Militar afirmou que não compactua com esse tipo de conduta. Vote e participe da enquete: