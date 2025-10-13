Prefeito de Araucária, no Paraná, cria “a pista do grau” para motociclistas fazerem manobras. Ele está certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Sabe aquelas manobras que alguns motociclistas fazem no meio da rua?

Elas são conhecidas como grau e são muito perigosas. É basicamente andar com apenas uma roda no chão e a outra no ar — literalmente empinando a moto.

Essas manobras são conhecidas e viralizam na internet, mas também tem muita gente que não gosta.

Porém, na cidade de Araucária, no Paraná, o prefeito gerou polêmica depois de criar uma pista em um lugar isolado de um parque para os motociclistas fazerem as manobras.

‌



O parque onde a pista fica está a 200 metros de alguns condomínios, e os moradores não estão de acordo com a ideia do prefeito.

Por outro lado, algumas pessoas também foram para a internet elogiar a ideia.

‌



Nós do Balanço queremos saber a sua opinião. Vote e participe da enquete!