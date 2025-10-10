Prefeito de uma cidade do Mato Grosso do Sul proíbe escolas do município de realizarem a Semana do Cabelo Maluco. A atitude dele foi autoritária ou educativa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um menino autista de 11 anos teve o cabelo cortado por uma professora durante a brincadeira do “Cabelo Maluco”, após reclamar de dores. A família afirma que os enfeites seriam retirados em casa, sem corte. O garoto precisou raspar a cabeça e não quer voltar à escola.

A polêmica se espalhou pelo país. Em Antônio João, no Mato Grosso do Sul, o prefeito Marcelo Pede decidiu proibir a atividade nas escolas do município. Em vídeo, ele explicou que a decisão foi tomada para evitar novos transtornos. Na sua opinião, a atitude do prefeito foi autoritária ou educativa?

Vote e participe da enquete: