Prefeitura de cidade goiana instala "faltômetro" para mostrar quantos pacientes faltam às consultas. A ideia é boa ou ruim?

A Prefeitura de Petrolina de Goiás instalou um “faltômetro” em uma unidade de saúde para mostrar quantos pacientes não comparecem às consultas agendadas. A iniciativa, segundo o município, tem o objetivo de conscientizar a população e evitar a perda de vagas.

Nas redes sociais, a medida gerou polêmica. Enquanto alguns moradores apoiaram a divulgação como forma de cobrar responsabilidade dos pacientes, outros criticaram, relatando casos de falta de atendimento por ausência de profissionais e questionando se esses números também seriam expostos.

Em nota, a prefeitura informou que os pacientes são avisados com 48 horas de antecedência e que, sempre que possível, as vagas desmarcadas são oferecidas a outros pacientes da fila de espera. Na sua opinião, a ideia é boa ou ruim?

Resultado da enquete:

Boa, pode evitar faltas - 71%

Ruim, não resolve nada - 29%