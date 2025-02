Projeto de lei quer permitir cães em praias em horários e locais específicos. Os cachorros merecem ou melhor não? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 13/02/2025 - 11h15 (Atualizado em 13/02/2025 - 17h05 ) twitter

Você sabia que, na maioria das praias do Brasil, a entrada de cachorros não é permitida? Mas a Prefeitura de Florianópolis anunciou um projeto de lei para liberar a presença de cães em locais e horários específicos. Segundo o prefeito Topázio Neto, a medida permitiria que quem não gosta de cães evitasse essas áreas e horários, enquanto os donos poderiam aproveitar com seus pets sem problemas. Por outro lado, o Conselho Regional de Veterinária alerta para os riscos tanto para as pessoas quanto para os próprios animais.

E aí, você é a favor ou contra essa ideia? Veja o resultado da enquete:

Merecem ir pra praia - 51%

Melhor não - 49%

