Projeto oferece R$ 140 mil para quem passar quatro meses isolado em réplica de estação espacial. Você aceitaria? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um novo projeto científico promete pagar R$ 140 mil para quem topar passar quatro meses isolado em uma simulação de viagem espacial. A ideia é reproduzir as condições vividas por astronautas em missões longas, como as que podem acontecer entre a Lua e Marte.

Ao todo, seis voluntários serão selecionados. Para participar, é preciso ter entre 25 e 55 anos, estar em boas condições de saúde, ter formação superior e falar inglês fluentemente.

Mas não é nada fácil: o experimento exige que os participantes passem 60 dias deitados, além de enfrentar 20 dias de treinamento. O isolamento pode causar perda de peso, alterações no fluxo sanguíneo, além de perda de força e equilíbrio ao retornar ao ambiente normal. A recompensa? No final, o participante leva R$ 140 mil na conta. Você aceitaria?

Resultado da enquete:

Sim, recompensa é boa - 78%

Não, não tenho coragem - 22%