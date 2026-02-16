R$ 6 milhões na conta errada: homem prefere ser preso por um ano a devolver a bolada. Ele está certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

Um caso inusitado chamou a atenção na Nigéria. Um cliente de um banco fez um depósito de quase R$ 6 milhões, mas digitou a conta errada e o dinheiro foi parar nas mãos de outra pessoa.

O rapaz que recebeu a bolada é de origem humilde e nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Sem pensar duas vezes, começou a fazer compras e ainda dividiu parte do valor com a mãe e a irmã.

‌



O problema é que o erro foi percebido. As autoridades foram notificadas sobre o depósito equivocado e o homem acabou sendo acionado pela Justiça para devolver toda a quantia.

Diante da decisão judicial, ele teve duas opções: devolver o dinheiro integralmente ou cumprir um ano de prisão. E, para surpresa de muita gente, escolheu ficar preso e não devolver a fortuna.

‌



O caso repercutiu e levanta o alerta: dinheiro que cai por engano na conta deve ser devolvido — caso contrário, pode virar caso de polícia. Na sua opinião, ele está certo ou errado?

Vote e participe da enquete: