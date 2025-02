Restaurante oferece R$ 4 mil para quem identificar clientes que fizeram avaliação ruim. Dono está no direito dele ou exagerando? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 27/02/2025 - 11h15 (Atualizado em 27/02/2025 - 11h15 ) twitter

Você já avaliou um restaurante online? Depois de ter feito a refeição, foi lá e deu uma nota para o estabelecimento? Isso tirou o dono de um restaurante do sério...

Após análises negativas de dois clientes, o empresário decidiu oferecer uma recompensa de quase 4 mil reais para quem ajudar a identificar os consumidores insatisfeitos. Ele ainda afirmou que vai lidar pessoalmente com quem fez as reclamações. O motivo? Ele não concorda com as críticas que abaixam a nota geral do restaurante na plataforma de avaliações. A situação aconteceu em um renomado restaurante do Japão. Na sua opinião, o dono está no direito dele ou exagerando? Vote e participe da enquete: