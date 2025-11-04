Santos proíbe que condomínios vetem a presença de pets nas residências. A medida é justa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Como diz a canção de Caetano, “é proibido proibir!” O prefeito de Santos, no litoral paulista, sancionou uma lei que impede condomínios residenciais de proibirem moradores de terem animais em casa.

A nova legislação já está em vigor. Quem descumprir a medida pode receber multa de até R$ 10 mil.

Os condomínios ainda podem definir regras para o uso dos espaços comuns, indicando onde os pets podem circular, mas não podem mais impedir que os moradores tenham seus animais de estimação. Na sua opinião, a medida é justa ou exagerada?

