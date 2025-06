Se a bicicleta não pode andar na calçada, o pedestre pode fazer cooper na ciclofaixa? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali Enquetes|Do R7 28/06/2025 - 09h43 (Atualizado em 28/06/2025 - 09h43 ) twitter

Você costuma praticar corrida de rua? E já correu em uma ciclofaixa? Essa prática tem gerado indignação entre os ciclistas. Segundo eles, as vias exclusivas para bicicletas estão sendo invadidas por pedestres e corredores, o que aumenta o risco de acidentes.

O cicloativista e cicloentregador Guto Ligeirinho falou com nossa equipe e expressou sua preocupação com a situação. Além do perigo diário de dividir espaço com carros, motos e caminhões, agora os ciclistas também enfrentam riscos até mesmo dentro das ciclofaixas, onde precisam redobrar a atenção para não atropelar quem caminha ou corre por ali. Na sua opinião, se a bicicleta não pode andar na calçada, o pedestre pode fazer cooper na ciclofaixa?

Vote e participe da enquete: