Seguranças de estádio apagam sinalizadores da torcida com mangueira de incêndio. A atitude foi justa ou injusta? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um jogão entre Racing e River Plate, pela Copa da Argentina, terminou em confusão fora das quatro linhas. Durante a partida, torcedores do Racing acenderam sinalizadores na arquibancada, o que é proibido nos estádios por atrapalhar o andamento do jogo.

A reação dos seguranças do estádio chamou a atenção. Eles usaram mangueiras de incêndio para apagar a fumaça. O problema é que muita gente acabou sendo molhada, inclusive quem não tinha nada a ver com a história.

Os sinalizadores teriam sido acesos pela torcida organizada “La Academia”, do Racing. Na sua opinião, a atitude dos seguranças foi justa ou injusta?

