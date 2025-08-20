Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Servidora pública terá que devolver R$ 13.300 após ser flagrada trabalhando durante licença médica. A justiça foi correta ou exagerada?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

Uma servidora pública de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, foi afastada do cargo por motivos de saúde, mas continuou trabalhando normalmente. Durante o afastamento, que durou um ano e meio, ela prestou serviços como esteticista em uma clínica da qual é dona.

O detalhe é que, por quatro meses, ela divulgou os atendimentos nas redes sociais e até criou um perfil profissional para atrair clientes.

Agora, a Justiça determinou que ela devolva pouco mais de R$ 13.300 aos cofres públicos, valor referente aos salários recebidos indevidamente durante esse período. Na sua opinião, a atitude dela foi desrespeitosa ou normal?

Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.