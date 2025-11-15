Super lava-rápido automático para cachorros está chegando ao Brasil. O que você acha disso? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali

Uma novidade que viralizou nas redes sociais está chamando atenção dos tutores de pets: o “super lava-rápido automático de cachorros”, apelidado de Lava-Rápido Bom pra Cachorro.

A máquina promete agilizar o banho dos animais, oferecendo praticidade para os donos e higiene rápida para os pets. A invenção já faz sucesso fora do Brasil e tem despertado curiosidade pela eficiência e pelo jeito inusitado de lavar os bichinhos. Na sua opinião, o super lava-rápido é prático e eficaz ou cruel e insensível?

Resultado da enquete:

Prático e eficaz - 34%

Cruel e insensível - 66%