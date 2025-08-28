Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Taxista responsabiliza passageiro por vidro quebrado em tentativa de assalto. Ele está certo ou errado?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

Taxistas e motoristas de aplicativo estão colocando a culpa nos passageiros quando o carro é assaltado aqui em São Paulo!

Alguns veículos exibem uma placa avisando que, se o passageiro estiver mexendo no celular e o vidro for quebrado durante um roubo, ele vai ter que pagar o prejuízo!

Mas atenção: o Procon e a Prefeitura já se manifestaram e disseram que essa prática é abusiva. O motorista não pode repassar ao passageiro o dano causado por um criminoso. Na sua opinião, ele está certo ou errado?

Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.