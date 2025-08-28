Taxista responsabiliza passageiro por vidro quebrado em tentativa de assalto. Ele está certo ou errado?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Taxistas e motoristas de aplicativo estão colocando a culpa nos passageiros quando o carro é assaltado aqui em São Paulo!
Alguns veículos exibem uma placa avisando que, se o passageiro estiver mexendo no celular e o vidro for quebrado durante um roubo, ele vai ter que pagar o prejuízo!
Mas atenção: o Procon e a Prefeitura já se manifestaram e disseram que essa prática é abusiva. O motorista não pode repassar ao passageiro o dano causado por um criminoso. Na sua opinião, ele está certo ou errado?
Vote e participe da enquete: