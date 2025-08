Turista leva mesa e caixas de som para cachoeira e revolta visitantes. A atitude foi legal ou desrespeitoso? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 04/08/2025 - 10h04 (Atualizado em 04/08/2025 - 10h04 ) twitter

Um turista gerou polêmica ao montar uma estrutura com mesa de som e duas caixas de som no meio das pedras de uma cachoeira no Vale da Lua, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. A cena chamou atenção e levantou críticas nas redes sociais.

Enquanto muitos buscam as cachoeiras para relaxar e se conectar com a natureza em silêncio, o episódio reacendeu o debate sobre os limites do turismo em áreas de preservação ambiental. Especialistas apontam que atitudes como essa desrespeitam tanto o meio ambiente quanto as regras do ecoturismo.

O caso está sendo investigado, e autoridades ambientais reforçam a importância de manter o equilíbrio entre lazer e preservação da natureza. Na sua opinião, a atitude dele foi legal ou desrespeitoso?

Vote e participe da enquete: