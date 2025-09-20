Logo R7.com
Uma cidade do Japão estabeleceu o limite em 2 horas diárias o uso do celular. Você moraria nesse lugar?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

O prefeito de uma cidade no Japão apresentou uma proposta ousada: limitar o uso do celular a, no máximo, duas horas diárias. Segundo ele, as pessoas estão ficando dependentes do aparelho e precisam se socializar mais.

A ideia gera dúvidas sobre como funcionará na prática e tem despertado debates na comunidade local. Nossa correspondente no Japão, Silvia Kikuchi, traz mais detalhes sobre essa iniciativa e as reações da população. Você moraria nesse lugar?

Vote e participe da enquete:

