Uma cidade do Japão estabeleceu o limite em 2 horas diárias o uso do celular. Você moraria nesse lugar? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia Enquetes|Do R7 20/09/2025 - 12h40 (Atualizado em 20/09/2025 - 12h40 )

O prefeito de uma cidade no Japão apresentou uma proposta ousada: limitar o uso do celular a, no máximo, duas horas diárias. Segundo ele, as pessoas estão ficando dependentes do aparelho e precisam se socializar mais.

A ideia gera dúvidas sobre como funcionará na prática e tem despertado debates na comunidade local. Nossa correspondente no Japão, Silvia Kikuchi, traz mais detalhes sobre essa iniciativa e as reações da população. Você moraria nesse lugar?

Vote e participe da enquete: