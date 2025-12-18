Uma fábrica de tecidos distribuiu bilhetes da Mega da Virada como presente de fim de ano. A ideia foi criativa ou debochada?

Logo R7.com
Uma empresa de Santa Catarina surpreendeu os funcionários com um presente de fim de ano diferente. Em vez da tradicional confraternização, a companhia distribuiu mais de dois mil bilhetes da Mega da Virada para os colaboradores.

A ação foi realizada por uma das maiores empresas do setor têxtil do estado, que comprou os bilhetes em uma lotérica próxima à sede e fez a entrega para os funcionários. O clima foi de alegria e expectativa, já que os colaboradores agora concorrem ao maior prêmio da história da loteria.


Segundo a empresa, a iniciativa já havia sido feita no ano passado e, como fez sucesso, foi repetida neste fim de ano. Na sua opinião, a ideia foi criativa ou debochada?

Vote e participe da enquete:

