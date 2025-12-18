Uma fábrica de tecidos distribuiu bilhetes da Mega da Virada como presente de fim de ano. A ideia foi criativa ou debochada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma empresa de Santa Catarina surpreendeu os funcionários com um presente de fim de ano diferente. Em vez da tradicional confraternização, a companhia distribuiu mais de dois mil bilhetes da Mega da Virada para os colaboradores.

A ação foi realizada por uma das maiores empresas do setor têxtil do estado, que comprou os bilhetes em uma lotérica próxima à sede e fez a entrega para os funcionários. O clima foi de alegria e expectativa, já que os colaboradores agora concorrem ao maior prêmio da história da loteria.

Segundo a empresa, a iniciativa já havia sido feita no ano passado e, como fez sucesso, foi repetida neste fim de ano. Na sua opinião, a ideia foi criativa ou debochada?

Vote e participe da enquete: