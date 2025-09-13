Usar o celular sem internet melhora a saúde mental. Você toparia essa experiência? Participe da enquete do Balanço Geral com Thiago Gardinali Enquetes|Do R7 13/09/2025 - 11h23 (Atualizado em 13/09/2025 - 11h23 ) twitter

Presença inseparável no cotidiano, o celular se tornou sinônimo de praticidade: ajuda a resolver problemas, conecta pessoas e garante entretenimento a qualquer hora. Mas o uso constante também tem um lado menos positivo, que é a vida hiperconectada diretamente associada ao aumento da ansiedade.

Um estudo da Universidade de Alberta, no Canadá, aponta uma saída curiosa: usar o aparelho sem acesso à internet. A pesquisa indica que a simples desconexão de dados móveis e Wi-Fi já é suficiente para reduzir estímulos que sobrecarregam o cérebro, favorecendo o bem-estar emocional.

Vote e participe da enquete: