Vinicius Jr. reage com coração em foto de melhor amiga de Virgínia. Na sua opinião, não tem nada demais ou é um tipo de traição? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O jogador Vinicius Júnior, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, assumiu recentemente o namoro com a influenciadora Virgínia Fonseca.

Mas uma atitude do craque chamou atenção. Vinicius reagiu com um coração a uma sequência de fotos publicadas por Duda Freire, amiga de Virgínia.

Nas imagens, Duda aparece fantasiada, e o comentário do jogador rapidamente repercutiu nas redes sociais.

Muitos seguidores questionaram se a reação era realmente necessária, e o assunto se tornou um dos mais comentados do momento. Na sua opinião, não tem nada demais ou é um tipo de traição?

Vote e participe da enquete: