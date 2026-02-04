Virginia Fonseca escreve nome do namorado, Vini Jr., em coleira de fantasia. Prova de amor ou coleira é para animais? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Virginia decidiu usar uma coleira com o nome do Vini Jr. escrito. Isso mesmo, uma coleira.

Todo mundo sabe que este ano a Virginia vai ser rainha de bateria da Grande Rio. Para homenagear e entrar no clima do carnaval, ela recriou o look de uma outra rainha de bateria, a Luma de Oliveira, em 1998, quando namorava Eike Batista. Na época, Luma escreveu o nome do empresário com diamantes na coleira.

A Virginia fez igual com o Vini Jr. Ela publicou um ensaio de fotos nas redes sociais e fez questão de deixar a coleira bem à mostra. E não deu outra: choveu comentário. Uns dizendo que ela passou dos limites, outros defendendo a Virginia e afirmando que a coleira é apenas um acessório da fantasia de carnaval. Na sua opinião, a atitude dela foi boa, é uma prova de amor, ou foi péssima, coleira é pra animal? Vote e participe da enquete: