Você acha que a mulher que reclamou das fotos tiradas pelo marido está certa ou exagerou? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um casal decidiu registrar uma viagem especial com muitas fotos para guardar como lembrança. Enquanto a esposa caprichou nos cliques do marido, garantindo ângulos perfeitos e valorizando o cenário, a vez dele atrás da câmera virou motivo de comédia. As imagens saíram desenquadradas e com cortes inusitados, deixando de lado o belo fundo da paisagem.

O episódio, compartilhado nas redes sociais, gerou identificação entre centenas de internautas e, no fim, as fotos imperfeitas se transformaram em motivo de muitas risadas. Na sua opinião, a mulher que reclamou das fotos tiradas pelo marido está certa ou exagerou?

Resultado da enquete:

Certa - 85%

Exagerou - 15%