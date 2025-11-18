Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Você acha que a mulher que reclamou das fotos tiradas pelo marido está certa ou exagerou?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

  • Google News

Um casal decidiu registrar uma viagem especial com muitas fotos para guardar como lembrança. Enquanto a esposa caprichou nos cliques do marido, garantindo ângulos perfeitos e valorizando o cenário, a vez dele atrás da câmera virou motivo de comédia. As imagens saíram desenquadradas e com cortes inusitados, deixando de lado o belo fundo da paisagem.

O episódio, compartilhado nas redes sociais, gerou identificação entre centenas de internautas e, no fim, as fotos imperfeitas se transformaram em motivo de muitas risadas. Na sua opinião, a mulher que reclamou das fotos tiradas pelo marido está certa ou exagerou?


Resultado da enquete:

Certa - 85%


Exagerou - 15%

Últimas


    Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.