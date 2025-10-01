Você assistiria a um filme com uma atriz gerada por inteligência artificial? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma polêmica tomou conta de Hollywood! A estreia da carreira de Tilly Norwood, uma atriz digital criada por uma empresa que se autodenomina o primeiro estúdio de talentos com inteligência artificial do mundo, causou revolta entre atores e atrizes da indústria.

O sindicato de atores organizou um grande protesto, alegando que a personagem foi gerada por computador com base no trabalho de diversos artistas, sem autorização e sem qualquer tipo de remuneração.

A empresa responsável afirma que Tilly não foi criada para substituir seres humanos, mas sim como uma obra criativa, uma “obra de arte digital”.

A discussão sobre o uso de inteligência artificial no cinema ganhou força e promete esquentar ainda mais os bastidores da indústria em Los Angeles, nos Estados Unidos. Você assistiria a um filme com uma atriz gerada por inteligência artificial?

Vote e participe da enquete: