Conspirações, revelações e um ataque devastador marcam o penúltimo episódio da primeira temporada de Iris Nesta quinta (30), Hyun-jun tem novo embate com Baek San e descobre uma devastadora verdade sobre Seung-hee; saiba mais Iris: Organização Secreta Coreana|R7 30/01/2025 - 16h47 (Atualizado em 30/01/2025 - 16h47 ) twitter

A revelação de Seung-hee abala profundamente Hyun-jun, que agora se vê envolvido em uma rede ainda mais complexa de traições e conspirações Divulgação/RECORD

A primeira temporada de Iris - Organização Criminosa Coreana está chegando ao fim, e o penúltimo episódio, que vai ao ar nesta quinta-feira (30), promete fortes emoções. Entre conspirações, novas revelações e um atentado iminente, Hyun-jun (Lee Byung-Hun) se vê diante de desafios que podem mudar tudo.

Baek San (Kim Young-Chul) tenta fugir novamente, mas Hyun-jun intercepta sua saída. Determinado a encontrar Sa-woo (Jeong Jun-Ho), ele exige respostas, mas Baek San se recusa a falar e faz uma ameaça sinistra: “Você vai morrer igual aos seus pais, garoto, e, mesmo assim, não vai descobrir nada sobre mim e nem absolutamente nada sobre a Iris.”

Momentos depois, Sang Hyun (Yoon Je-moon) e o NSS chegam ao local. Sang Hyun tenta convencer Hyun-jun a não puxar o gatilho contra Baek San, e, apesar da tensão, Hyun-jun abaixa a arma e se afasta. O NSS prende Baek San, mas o enigma da Iris continua.

De volta à agência, Hyun-jun recebe uma convocação urgente do laboratório de Hyun-kyu. Ao analisar imagens de segurança de um clube, Hyun-kyu (Yoon Joo-sang) descobre algo alarmante: um vídeo mostra Seung-hee (Kim Tae-Hee) em uma sala, aparentemente discutindo com Baek San e outra figura misteriosa.

Ainda desconfiado, ele convida Seung-hee para jantar, mas percebe que ela está inquieta. Ao ser pressionada, ela finalmente conta a verdade: Baek San e o líder da Iris tentaram recrutá-la. Além disso, ela conta que seu pai foi o fundador da NSS, mas acabou sendo responsabilizado pelo assassinato do presidente Park e foi preso. Durante esse período, Baek San ajudou sua família, mas, em troca, queria que Seung-hee ingressasse na Iris e matasse Hyun-jun. A revelação o abala profundamente Hyun-jun, que agora se vê envolvido em uma rede ainda mais complexa de traições e conspirações.

Enquanto Hyun-jun tenta assimilar todas essas informações, a Iris coloca em prática mais um plano mortal. Um shopping é atacado, levando a NSS a agir rapidamente. As equipes táticas montam um perímetro ao redor do prédio, enquanto uma equipe da SWAT tenta invadir o local. No entanto, um fio de explosivo é acionado, desencadeando uma explosão devastadora.

O episódio termina com um clima de tensão máxima, deixando no ar a dúvida: quais serão os próximos passos da Iris? Como Hyun-jun enfrentará essa nova ameaça?

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.

