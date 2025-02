Em Iris, assassinato de governante gera caos e medo durante a Cúpula das Coreias No episódio desta quarta (5), agentes se mobilizam pelas ruas de Budapeste, na Hungria, para cercar uma criminosa infiltrada Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 05/02/2025 - 16h40 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h40 ) twitter

Muita perseguição e momentos de tirar o fôlego no episódio de Iris desta quarta (5) Divulgação/RECORD

Muita tensão durante a Cúpula entre as Coreias, que acontece em Budapeste, na Hungria. No episódio de Iris - Organização Secreta Coreana desta quarta (5), Yoon-gun (Jang Hyuk) e sua equipe reforçam a segurança do ex-presidente sul-coreano Myung-ho (Lee Jung Kil), enquanto ele lidera as negociações com a Coreia do Norte. Mas nada vai acontecer como inicialmente planejado.

Uma chinesa consegue driblar a segurança e entrar no evento como garçonete. Ela aproveita a oportunidade para usar seu poder de sedução e atrair os olhares de um governante norte-coreano de alto-escalão. Após ficarem sozinhos no quarto, ela o assassina de forma brutal.

Com o crime, tanto a NSS quanto o agente norte-coreano Park Cheol-yeong (Kim Seung Woo) suspeitam que algo está errado. Ninguém entende o que está acontecendo e a mando de quem a falsa garçonete está agindo. Ela consegue fugir das forças de segurança e uma longa perseguição acontece pelas ruas de Budapeste e todos correm atrás dela e de seu parceiro Joong-won (Lee Bum Soo), que aparece para resgatá-la em uma lancha.

Por fim, Yeon-hwa (Lim Soo-hyang), a falsa garçonete, é detida e entregue às autoridades norte-coreanas para interrogatório.

‌



O ex-presidente sul-coreano Myung-ho é escoltado para sair da Hungria e voltar ao seu país, mas o que ele não espera é que membros da IRIS já estão a postos para atacá-lo.

Momentos de tensão, investigação e intrigas. Os alvos, agora, são dos dois lados da Coreia e o jogo parece se complicar ainda mais!

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.