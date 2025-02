Em Iris, comandante da NSS é morto durante ataque Baek San revela para Yoo Gun intenções da Iris para interromper acordos de paz durante cúpula das Coreias, que acontece na Hungria Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 04/02/2025 - 16h39 (Atualizado em 04/02/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Numa tentativa fracassada de resgatar Baek San, o comandante da NSS é morto Divulgação/RECORD

Na noite desta terça-feira, (4), vai ao ar mais um episódio eletrizante da segunda temporada de Iris - Organização Secreta Coreana, a partir das 23h45. Uma mistura de suspense, ação, traições e muita investigação. O esconderijo onde Baek San (Kim Young-Chul) estava sendo interrogado é invadido pelos terroristas da Iris.

Mesmo com as ameaças, Baek San é a peça chave para elucidar os segredos do grupo criminoso, por isso não é interessante matá-lo. Ele não abre o jogo sobre sua influência na Iris e nem sobre seu papel no passado da NSS. Devido ao ataque, os servidores da NSS são invadidos e a comunicação cortada.

Após a invasão, acontece uma grande troca de tiros e cenas de perseguição para resgatar Baek San, que acaba numa tentativa fracassada. Durante a ação, o comandante da NSS é morto, deixando os membros da equipe e, principalmente, Yoo Gun (Jang Hyuk), muito abalados. Como resultado, a agência sul-coreana passará a seguir um regulamento mais rígido de segurança e apenas alguns agentes terão acesso a dados privilegiados do banco de dados da NSS.

Com a morte de seu comandante, Yoo Gun terá ainda mais responsabilidade. No meio de todos esses acontecimentos, ele se entrega à paixão por Soo-yeon (Lee Da-hee), atiradora experiente que faz parte da sua equipe de trabalho.

‌



Com a morte do comandante, Baek San se sente em dívida com Yoo Gun e decide avisá-lo sobre o próximo esquema da Iris: interromper os planos de reunificação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Baek San também avisa Yoo Gun que a Iris está realizando um jogo perigoso e com intenções que não são claras, podendo ter como alvos não só o Sul como também o Norte.

A cúpula começa em Budapeste, na Hungria. Yoo Gun e demais agentes ficarão responsáveis pela segurança do ex-presidente sul-coreano, enquanto ele lidera as negociações com a Coreia do Norte. Mas tudo pode acontecer quando política, poder e ambição estão em jogo. Momentos de tensão em mais uma tentativa de pacificar as duas Coreias.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.