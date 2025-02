Falsa garçonete é torturada para revelar a verdade sobre a Iris Ainda no capítulo desta quinta (6), Yoo-Gun é suspenso após falha de segurança na Cúpula das Coreias e aproveita o tempo livre com sua namorada na praia Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 06/02/2025 - 16h18 (Atualizado em 06/02/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Capturada, Yeon-hwa, a falsa garçonete que matou o governante norte-coreano, é torturada para revelar quem está por trás de suas ações Divulgação/RECORD

No episódio desta quinta-feira, (6), de Iris - Organização Secreta Coreana, que vai ao ar a partir das 23h45, os agentes de segurança continuam investigando quem está por trás dos recentes ataques. Pressionado por resultados após a falha na Cúpula das Coreias, Yoo-Gun (Jang Hyuk) consegue um acordo com Baek San (Kim Young-Chul) , que promete revelar os próximos passos da Iris. Capturada, Yeon-hwa (Im Soo-hyang), a falsa garçonete que matou o governante norte-coreano, é torturada para revelar quem está por trás de suas ações.

Yoo-Gun é suspenso do trabalho por um mês devido à falha na operação de segurança durante o evento, realizado na Hungria. Ele aproveita o tempo livre para viajar e passar momentos românticos com sua namorada Soo-yeon (Lee Da Haena) na praia. Durante sua ausência, seu companheiro de equipe é enviado ao Camboja para caçar o comparsa de Yeon-hwa. Joong-won (Lee Beom-soo) é finalmente capturado. Com medo, ele pede a Yeon-hwa para terminar sua ligação com a IRIS.

De volta ao trabalho, Yoo-Gun solicita a verificação da lista de logins de acesso de todos os agentes da NSS. Desconfiado de que informações estão vazando de dentro da NSS, ele não descansará até descobrir quem está ajudando a Iris.

Iris– Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.