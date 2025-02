Funcionária conta para Soo-yeon quem vazou informação da Iris e revela que Yoo-Gun está morto Soo-Yeon chora pela morte do namorado, sai atrás de pistas e descobre um segredo do passado de Baek San Iris: Organização Secreta Coreana|Do R7 10/02/2025 - 16h34 (Atualizado em 10/02/2025 - 16h34 ) twitter

Ameaçada por Soo-yeon, a funcionária confessa que realmente vazou a informação para a Iris Divulgação/RECORD

O episódio desta segunda-feira (10), de Iris - Organização Secreta Coreana, a partir das 23h35, na RECORD, traz uma investigação reforçada para saber quem atirou em Yoo-Gun (Jang Hyuk). O corpo dele ferido foi levado pelos membros da IRIS, que têm interesse em mantê-lo vivo.

Os agentes da NSS correm contra o tempo para saber onde está Yoo-Gun e acabam descobrindo que a assistente do diretor de segurança clonou o cartão de acesso aos servidores para descobrir a real localização de Baek San (Kim Young-Chul) e Yoo-Gun e avisar a IRIS. Ameaçada por Soo-yeon (Lee Da Haena), a funcionária confessa que realmente vazou a informação para a IRIS e ainda revela: Yoo-Gun está morto! Soo-yeon chora com a notícia.

A vice-diretora da NSS faz uma reunião para cobrar mais empenho de seus agentes. Ela admite que houve falha na operação, fato que tornou a IRIS protagonista. Em seu discurso, ela promete fazer da NSS uma organização ágil e eficiente: “A melhor defesa é um bom ataque”, destaca.

Em conversa com a vice-diretora, Baek San diz que a IRIS tem planos de começar uma guerra com as armas nucleares e que a NSS deve protegê-lo.

Após um período de sofrimento e choro, Soo-yeon ainda acredita que Yoo-Gun está vivo e decide voltar ao trabalho pronta para se arriscar nas investigações. Ela vai à casa dele atrás de qualquer pista e fica chocada ao ver uma foto antiga de Baek San com os pais de Yoo-Gun. O que ela vai fazer com essa informação? E o que realmente aconteceu com Yoo-Gun após ser baleado? Muita emoção e reviravoltas prometem agitar ainda mais o episódio.

Iris – Organização Secreta Coreana vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 23h45, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, o público poderá assistir aos episódios em um horário especial, às 23h30, logo após as partidas do Campeonato Paulista.